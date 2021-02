Incendio a Ostia: brucia il rifugio di un senzatetto

Ostia – Paura a Ostia il pomeriggio di oggi 10 febbraio 2021, per un incendio divampato tra le 16 e le 17 quando ha preso fuoco, per ragioni ancora da stabilire, il rifugio di un senzatetto. Le fiamme hanno interessato una costruzione di via della Stazione Vecchia, proprio di fronte al “parlamentino” lidense.

Le fiamme si sono alzate ben visibili dagli edifici circostanti e il fumo, denso, nero e dall’odore pungente ha invaso la sede stradale, andando a interessare anche il parcheggio circostante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme. Non si registrano danni a persone, almeno per il momento.

