Nuovo look per via Ardeatina e la Albano-Torvaianica: approvati i lavori di manutenzione

Approvati i lavori su via Ardeatina e sulla Strada Provinciale Albano – Torvaianica. A darne notizia è stata la Città Metropolitana di Roma attraverso una nota stampa: “Nell’ambito degli interventi relativi alla manutenzione e ai lavori di sicurezza sulle strade sono stati definiti i seguenti contratti: Ardeatina, S.p. Braccianese Claudia; Albano – Torvaianica; S.p. 93/B Cancelleria”.

Per la via Ardeatina è stato approvata la “progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento per la sicurezza e per i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal chilometro 9+516 al chilometro 20+000 e dal chilometro 23+200 al chilometro 27+200 a tratti della S.P. 3/E”

Per la Strada Pronviciale Albano Torvaianica invece è previsto il rifacimento del “manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale e ripristino delle pertinenze dal chilometro 3+350 al chilometro 8+700 a tratti sulla S.P. 101/A”.

“A breve partiranno anche i lavori Albano Torvaianica 3+350 – 8+700 (Pavona) per un importo complessivo di 160 mila euro. Altre consegne di lavori sono previste nei prossimi giorni”, si legge in una nota del Vice Sindaco di Città Metropolitana di Roma Teresa Zotta e di Carlo Caldironi, Delegato alla Viabilità.

(Il Faro online)