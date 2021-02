Ostia, l’ira di Sinistra Italiana: “Varchi del Pontile inagibili, ripristinarli subito”

Ostia – “Varchi del Pontile ancora impraticabili nonostante fra poche settimane inizierà la bella stagione. Perché non vengono ripristinati? Quei varchi, realizzati dal centro Sinistra, sono un simbolo perché rappresentano una piccola ma significativa vittoria dei cittadini sulle prepotenze dei ‘padroni del mare e delle spiagge'”. E’ quanto si legge in una nota di Sinistra Italiana X Municipio.

“Sarebbe dovuta essere ‘solida e finalmente duratura’ – prosegue Sinistra Italiana -, almeno a sentire le trombette grilline che governano il Municipio. Le foto parlano chiaro e testimoniano un autentico disastro. Chi ha spacciato quella pavimentazione come elemento di ‘solida innovazione’, come una spesa pubblica finalmente ben fatta, come qualcosa in discontinuità con il passato, dovrebbe pubblicamente scusarsi e un minuto dopo rispondere nelle sedi opportune delle migliaia di euro di soldi pubblici spesi inutilmente.

Non ci vuole un team di tecnici, non ci vuole un comitato di scienziati, per capire che i camminamenti fatti in cemento precompresso poggiati sull’arenile sarebbero stati sollevati e spazzati via dalle mareggiate che caratterizzano le nostre coste nei mesi autunnali ed invernali.

Vedere quei varchi fatti a pezzi e resi inagibili dopo la prima mareggiata stagionale, abbandonati completamente in attesa dell’arrivo della bella stagione, fa mare al cuore oltre che al portafoglio visto che per fare quel capolavoro sono stati spesi migliaia di euro di soldi pubblici. Non dimentichiamo che quelle passerelle in cemento sono state decantate al punto da essere celebrate con video e selfie dagli esponenti della maggioranza, addirittura portate come esempio, come opera fatta a ‘regola dell’arte’ da contrapporre alle scelte di ‘quelli di prima’ che sapevano solamente ‘sperperare i soldi pubblici’.

L’assurdità – aggiunge Sinistra Italiana – non è solamente vedere quelle lastre di cemento completamente divelte dalla forza del mare, cosa ampiamente prevedibile visto che era già accaduta la stessa cosa sulla ‘Spiaggia degli Sposi’ lo scorso anno, ma constatare che anche l’Amministrazione del cambiamento, nonostante proclami e ‘presunte’ sensibilità ambientaliste, continua a sversare cemento sugli arenili come nulla fosse, come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse altra soluzione.

La forniamo noi una soluzione – continua la nota – che non prevede cemento sugli arenili. Per l’accesso alla spiaggia, invece di percorrere quell’infausto budello attorno al Pontile lungo diverse centinaia di metri, basterebbe realizzare 3 gradoni e una rampa, ovviamente sui entrambe i lati del Pontile, per accedere comodamente e in sicurezza in spiaggia e alla battigia, così come era una volta, tanti anni fa.

Perché non si può fare? Forse i concessionari non vogliono? Fra poche settimane inizierà la bella stagione, vogliamo lasciare i varchi del Pontile in questa condizione impresentabile? Quei varchi, realizzati dal un’Amministrazione di centro Sinistra, sono un simbolo, rappresentano una piccola ma significativa vittoria dei cittadini.

E’ questa l’idea di mare di Roma che ha l’Amministrazione in carica? – conclude il partito – Cosa racconteranno in campagna elettorale Paolo Ferrara, Di Giovanni e Ieva quando dovranno spiegare ai cittadini che, nonostante le promesse su cui hanno chiesto già una volta dei voti, non sono stati in grado di far cadere nemmeno un pezzetto di intonaco del ‘lungomuro’? Il libero e gratuito accesso al mare e alle spiagge, anche quelle in concessione, è un diritto sacrosanto dei cittadini che deve essere tutelato da chi governa il territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio