Richiesta Assistenza condizionatori Viterbo

L’ Assistenza Condizionatori Viterbo si occupa da diversi anni di assistenza, riparazione, manutenzione, revisione e controllo a Viterbo e provincia per caldaie, condizionatori e scaldabagni. L’attività di manutenzione e assistenza climatizzatori o caldaie che sia, deve essere sempre seguita ed effettuata secondo le leggi in atto, è molto importante prevenire un malfunzionamento, soprattutto su impianti attivi da diverso tempo. Le problematiche che si possono riscontrare sono molte, ad esempio, per la manutenzione dei condizionatori è necessario il cambio dei filtri, con una igienizzazione accurata, al fine di prevenire allergeni che si depositano in essi. Non si deve mai sottovalutare questo tipo di servizio, prestando sempre attenzione da chi opera in esso Svolgiamo come centri assistenza caldaie / condizionatori / scaldabagni Se siamo sprovvisti di questa informazione, ovvero, se abbiamo smarrito o semplicemente non siamo stati forniti di tale informazione, dobbiamo controllare cosa è indicato nel libretto di uso e manutenzione fornito dalla casa costruttrice della caldaia Nel caso in cui non disponiamo di entrambi i dati, di deve tener in considerazione la periodicità prevista dalle norme UNI e CEI Quindi, riassumendo, per il controllo di manutenzione per la sicurezza, non è detto che ci sia l’obbligo di farla ogni anno, ma per stabilire la periodicità bisogna attenersi, in ordine gerarchico, alle indicazioni appena indicate.

Da tener presente che in occasione dei controlli di manutenzione e Assistenza Condizionatori Viterbo è obbligatorio effettuare il controllo di efficienza energetica, ovvero il controllo dei fumi. Il D.P.R. 74/13 stabilisce che in occasione degli interventi di manutenzione periodica, previsti dall’installatore / manutentore, deve essere effettuato anche il controllo di efficienza energetica. Perché è importante se non obbligatoria effettuare la revisione della caldaia? Solitamente è preferibile effettuare una manutenzione annuale per la propria caldaia, anche se non vi è l’obbligo. Questo è importante per mantenere la caldaia sempre efficiente. sicura, prevenendo possibili perdite di gas La revisione annuale della caldaia ha differenti vantaggi effettuata ogni anno, si può programmare un consumo regolare di gas, facendo risparmiare l’utente sui consumi finali. Infatti una caldaia ben mantenuta, fa si che ci sia la minor possibilità che si verifichino guasti o blocchi alla caldaia e la longevità della caldaia stessa.

Siamo in grado noi di Assistenza Condizionatori Viterbo di identificare i guasti sulla maggior parte degli impianti di climatizzazione domestici ed industriali, i nostri tecnici hanno frequentato i corsi delle case madri ottenendo le abilitazioni ad effettuare assistenza tecnica specializzata sulla quasi totalità dei marchi oggi nel mercato I nostri tecnici sono dislocati in diverse zone di Viterbo e provincia garantendo così una copertura capillare ed un intervento in tempi brevi Ogni tecnico ha con se una dotazione Ogni tecnico ha con se una dotazione di ricambi che gli permettono di risolvere i guasti più frequenti in poco tempo e senza la necessità di perdere tempo nel reperire il ricambio. Se il tuo climatizzatore ha un guasto difficile da diagnosticare, i nostri tecnici possono contare sull’esperienza dei propri colleghi utilizzando una piattaforma di condivisione dove ogni tecnico mette a disposizione la propria esperienza affidati ad un team di esperti pronti a risolvere in poco tempo le problematiche del tuo climatizzatore.