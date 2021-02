Roma, scomparso da Pineta Sacchetti il 77enne Mario De Angelis: ricerche a tappeto

Roma – Sono in corso da parte della Polizia di Stato le ricerche del 77enne scomparso il 3 febbraio scorso.

Mario De Angelis, come riferito dai famigliari agli investigatori del commissariato Prati, si è allontanato a piedi percorrendo il tratto di strada che va dalla sua abitazione fino a raggiungere la fermata dell’autobus linea 446 in via Pineta Sacchetti come confermato dalle tracce fiutate dalle unità cinofile di Polizia Roma Capitale.

Nel pomeriggio della stessa giornata gli agenti del commissariato Prati, sono riusciti a localizzare il telefono dell’uomo presso il parco dell’Inviolatella Borghese, sulla Cassia.

La zona caratterizzata da fitta vegetazione e anfratti è stata perlustrata dalla figlia insieme ad agenti della Sezione Volanti, un elicottero e due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, senza tuttavia poterlo rintracciare. Negativi sono poi risultati i successivi accertamenti a seguito di segnalazioni che collocavano lo scomparso rispettivamente in via Igea, Policlinico Gemelli e Villetta della Misericordia.

Mario De Angelis, al momento in cui si è allontanato indossava jeans e scarpe da ginnastica, aveva con sé il telefono cellulare e il portafogli con il documento di identità.

E’ alto 175 cm circa, è calvo, di corporatura media, ha gli occhi azzurri, la carnagione chiara, non ha tatuaggi o segni particolari. Se qualcuno dovesse riconoscerlo può contattare il 112 N.U.E.

