Severini: “La Magionesi sul fotovoltaico? Nessuna dichiarazione ufficiale in Commissione”

Fiumicino – “Si è tenuta ieri, 9 febbraio 2021, la Commissione Ambiente ma apprendo solo dalla stampa dell’avvenuta discussione di un problema molto sentito dalla cittadinanza: il progetto di un fotovoltaico (leggi qui) che dovrebbe essere realizzato nei pressi di Castellaccio, nel nord del Comune di Fiumicino”. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ebbene, – spiega il Capogruppo – nonostante la Commissione aveva altro punto all’ordine del giorno, non mi risulta che la presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi abbia minimamente toccato l’argomento. L’unica menzione al problema, è stata fatta dal Consigliere Cutolo che ha indicato il tema da discutere, alla quale la stessa Presidente ha risposto con un ‘convocheremo una Commissione apposita’.

Frasi del tipo ‘abbiamo espresso la nostra ferma contrarietà a un progetto di fotovoltaico’, con cui la Magionesi dichiara di aver affrontato l’argomento in Commissione, non mi risulta siano state pronunciate e mi meraviglio del fatto che siano state addirittura riportate in un comunicato stampa del Comune”.

“Saranno i verbali della Commissione a testimoniare quanto sto asserendo- conclude Severini -. Basta spot elettorali, basta prendere in giro i cittadini. Le commissioni sono lo strumento più importante della politica, dove si discute di temi specifici e si affrontano le tematiche più urgenti. Ricostruire un quadro distorto di quanto accade al loro interno, equivale solo a farsi beffe dell’elettorato”.

