Fiumicino – “Oggi pomeriggio, 10 febbraio 2021, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, all’assessore Caroccia, i nostri tecnici, la comandante della Polizia Locale Franchini, la Pro Loco e alcuni imprenditori della zona, abbiamo fatto un sopralluogo sul lungomare di Passoscuro“. Lo dichiara, in una nota stampa, il sindaco Esterino Montino.

“Abbiamo verificato la possibilità di cambiare la viabilità sul lungomare per trovare una soluzione al problema del traffico e del parcheggio selvaggio – spiega il Sindaco -, specialmente in estate quando a Passoscuro arrivano moltissime persone per godersi i nostri mari”.

“Abbiamo anche verificato il percorso di mobilità dolce, cioè della nuova pista ciclabile, che partirà dal ponticello e porterà al lungomare – conclude Montino -. Ricordo, infine, che l’appalto per la ristrutturazione del ponticello è in fase di avvio. Ho dato mandato ai nostri uffici tecnici per avviare le procedure sia per la viabilità sia per la pista ciclabile”.

