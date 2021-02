Spurghi e fosse biologiche Milano

Siamo un’azienda che opera nel settore degli Spurghi Milano con sede alla periferia meneghina la ditta assicura un efficace servizio di pronto intervento per lo spurgo di fognature e pozzi neri in tutto il territorio provinciale I servizi dell’azienda si rivolgono ad aziende, privati ed enti pubblici, con tutti gli interventi che vengono effettuati da personale esperto e qualificato e con l’ausilio di strumenti all’avanguardia sul piano tecnologico Oltre agli spurghi, la ditta effettua anche interventi di sanificazione e di disinfestazione da ratti e insetti. Offre inoltre la possibilità di stipulare contratti per la manutenzione annuale con uno o più interventi programmati al fine di mantenere il prezzo bloccato per 3 anni due sono le caratteristiche che da sempre contraddistinguono Universo Spurghi: l’elevata specializzazione dello staff tecnico e i continui investimenti in tecnologie di ultima generazione Nata nel 2016, l’azienda può vantare personale con oltre 20 anni di esperienza nel settore degli spurghi. Questo consente alla ditta di intervenire con la massima efficacia e sicurezza anche nelle situazioni più complesse La disponibilità di strumenti canal-jet e di sofisticate attrezzature per la video ispezione permettono di assicurare interventi di spurgo e disostruzione con la massima rapidità ed efficacia la ditta Universo Spurghi è particolarmente specializzata nella video ispezione delle tubazioni.

Si tratta di una particolare pratica diagnostica Spurghi Milano che viene eseguita con strumentazioni all’avanguardia sul piano tecnologico, e permette di ridurre notevolmente i tempi per individuare possibili perdite o rotture delle tubature, oltre a garantire una maggiore precisione negli interventi di riparazione dell’impianto L’intervento viene infatti eseguito con una sonda dotata di una telecamera di precisione, che consente allo staff di individuare esattamente il punto sul quale è necessario intervenire per risolvere il problema Quando si parla di condotti fognari si intendono le tubature delle reti di scarico che vanno dai 4 ai 40 centimetri di diametro. L’otturazione dei condotti fognari può causare gravi conseguenze alla rete idrica, per questo Universo Spurghi effettua la video ispezione di tali tubature avvalendosi di strumentazioni all’avanguardia, per individuare e risolvere in tempi brevi il problema La ditta opera in ambito civile e industriale, assicurando sempre interventi risolutivi anche nelle situazioni di emergenza La sanificazione degli ambienti civili e industriali viene eseguita da Universo Spurghi attraverso la tecnica della saturazione volumetrica degli ambienti tramite nebulizzazione. Tale tecnica permette la diffusione uniforme delle micro particelle su tutta la superficie trattata I prodotti utilizzati neutralizzano il virus, riducendo drasticamente le possibilità di diffusione dello stesso all’interno degli ambienti. L’azienda effettua gli interventi anche con la formula del credito d’imposta, prevista dal Decreto Rilancio.

Per prenotare un intervento di Spurghi Milano non esitare a contattare l’azienda telefonicamente o adoperando il modulo che trovi nell’ultima pagina di questo sito: un operatore esperto e disponibile ti risponderà quanto prima universo Spurghi offre la propria competenza, esperienza e professionalità nel settore della sanificazione di ambienti ad aziende, privati ed enti pubblici presenti sul territorio della provincia di Milano In particolare, l’azienda effettua interventi di sanificazione per aziende negozi e centri commerciali edifici residenziali ospedali, scuole e altri edifici di interesse pubblico Ogni intervento viene eseguito in maniera scrupolosa da personale esperto e specializzato, con l’utilizzo di prodotti altamente efficaci.