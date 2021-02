Via Laurentina, FdI Ardea attacca Città Metropolitana: “Lavori non conclusi”

Ardea – “Più volte in passato abbiamo posto l’attenzione, anche organizzando sit-in, sulle criticità della via Laurentina, un’arteria che attraversa il territorio di Ardea ed è tra le più pericolose e disastrate della nostra Regione”. E’ quanto si legge in una nota di Fratelli d’Italia Ardea.

“Abbiamo chiesto in più occasioni alla Città Metropolitana di Roma Capitale di intervenire. Dopo molte chiacchiere, a gennaio scorso sembrava che qualcosa fosse cambiato, o almeno quello era l’auspicio”, aggiungono i Consiglieri di FdI.

“Infatti, la Vice Sindaca della Città Metropolitana Zotta aveva annunciato lo stanziamento di 93mila euro per il tratto compreso tra il bivio Caronti e l’innesto con via Castagnetta (km 28+100 e 30+500). Inoltre, sempre la Zotta aveva affermato che dal Mit (ministero delle infrastrutture e dei trasporti), erano stati sbloccati 4 milioni di euro che sarebbero stati utilizzati proprio per la messa in sicurezza della Laurentina.

Addirittura – prosegue FdI -, in quell’occasione era arrivato il plauso del vice presidente del Parlamento Europeo Castaldo, sempre del M5S, che evidenziava il gran lavoro della sindaca Raggi e della Zotta. Ora, siamo arrivati quasi a metà febbraio, e registriamo che ad oggi, per quanto riguarda il tratto dei lavori compresi nei 93mila euro (circa 3 km), sono stati ‘rifatti’ soltanto 600 metri di strada. E i cantieri al momento non ci sono più, sono spariti nel nulla.

Ed il resto dei lavori? Noi onestamente restiamo davvero stupiti di fronte a questo atteggiamento. Non vorremmo, come troppo spesso accade, che si trattasse dei soliti annunci spot da parte dei grillini. Forse, non vorremmo che il M5S respirasse già aria di campagna elettorale, visto che quest’anno si voterà al comune di Roma e successivamente si terranno le elezioni anche del Consiglio della Città Metropolitana.

Di questa situazione – continuano i Consiglieri – chiediamo risposte alla Zotta, considerato che qualche giorno fa si è recata ad Ardea per individuare l’area idonea per una scuola superiore (leggi qui): in quell’occasione, avrà avuto modo di constatare il fallimento dei suoi annunci sulla manutenzione stradale di via Laurentina.

Noi a questo punto, oltre a chiedere chiarimenti all’ex provincia di Roma (in primis alla vice sindaca Zotta), vogliamo anche che il Sindaco di Ardea Savarese si faccia sentire e provi a tutelare gli interessi della nostra città. Il tema della viabilità, soprattutto le condizioni della Laurentina, rappresenta una questione molto delicata e sentita dalla cittadinanza. Servono i fatti e non le solite chiacchiere.

E’ opportuno specificare un aspetto, ossia che a causa delle pessime condizioni, questa strada è diventata in alcuni tratti anche pericolosa, al punto che circa il 30-40% degli automobilisti preferisce percorrere vie alternative, e cosi facendo i negozianti di zona hanno registrato un netto calo degli incassi. E ciò rappresenta il colpo di grazia per numerose attività, considerato che il commercio già è in forte crisi a seguito della pandemia.

Inoltre – conclude FdI – cogliamo l’occasione anche per chiedere come verranno utilizzati i 4 milioni di euro, visto che questa misura è stata annunciata in pompa magna dal Movimento 5 Stelle, addirittura dal vice presidente dell’Europarlamento Castaldo. Il M5S a livello politico amministrativo sta fallendo, pensiamo ad Ardea, a Roma e in Città Metropolitana; adesso però evitino la facile propaganda, che non serve a nulla e alla quale nessuno crede”.

