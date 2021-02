Ardea, concorsi al Comune: le indicazioni anti-Covid da rispettare durante la prova

Ardea – “Alla luce del protocollo Covid recentemente rilasciato dalla Funzione Pubblica si è stabilito di fare delle modifiche al diario delle prove in modo da essere in linea con quanto stabilito dal Ministero”. Lo comunica in una nota l’assessore Alessandro Possidoni.

“Pertanto, vi invito ad andare sul sito nel comune di Ardea – prosegue – per essere aggiornati sull’orario e sul luogo di svolgimento delle prove, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso’. Vi comunico, inoltre, che, sempre in ottemperanza alle indicazioni anti-Covid rilasciate dalla Funzione Pubblica, la stessa Amministrazione provvederà a fornire ai candidati mascherine chirurgiche che dovranno essere indossate nel corso della prova.

Vi ricordo inoltre che, per poter svolgere la prova, i candidati dovranno presentare al momento dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro-rino faringeo, presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.

Questi nuovi provvedimenti – conclude Possidoni – ci permetteranno di svolgere le prove in sicurezza e di procedere con le varie fasi dei concorsi. Per poter essere aggiornati tempestivamente sui concorsi e sulle ultime notizie pubblicate sul sito dell’Amministrazione potete anche iscrivervi al canale Telegram del comune di Ardea: @comunediardea”.

