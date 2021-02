Fratelli d’Italia Fiumicino: “Una strada o una piazza per non dimenticare i martiri delle Foibe”

Fiumicino – Ieri nel Giorno del Ricordo il Capogruppo in consiglio comunale Stefano Costa a nome di tutto il partito Fratelli d’Italia del Comune di Fiumicino, ha depositato una mozione consiliare per chiedere l’intitolazione di uno spazio pubblico comunale (piazza, via, parco, area verde) alla memoria dei Martiri delle Foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

“Con questa nostra mozione, che verrà discussa, speriamo a breve, in consiglio comunale, vogliamo chiedere che venga finalmente dedicato uno spazio pubblico in ricordo delle migliaia di nostri connazionali barbaramente uccisi o costretti all’esilio”, dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia di Fiumicino.

“Ieri è stata una giornata importante per tutti noi e per onorare la memoria dei Martiri delle Foibe, proprio nel Giorno del Ricordo –dichiarano – abbiamo voluto formalizzare questa richiesta per rendere finalmente permanente per tutta la cittadinanza il ricordo degli italiani uccisi nei territori di Istria, Fiume e Dalmazia dalle truppe comuniste di Tito.

Si tratta di una pagina terribile della nostra storia, che per troppo tempo è stata negata. Siamo sicuri che il Sindaco e la giunta valuteranno positivamente la nostra richiesta, in quanto a distanza di decenni è arrivata l’ora di concedere a questi martiri, colpevoli solo di essere Italiani, giustizia.

Il 10 febbraio, giorno dedicato al loro ricordo, la nostra comunità militante ha deposto un fascio di fiori davanti al Monumento dei Caduti in piazza Grassi – concludono da Fratelli d’Italia di Fiumicino – ci auguriamo che il prossimo anno potremo farlo in un luogo dedicato a loro nel nostro territorio comunale“.