Fuga di monossido: grave lo scrittore Valerio Massimo Manfredi

Roma – Sono lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e la moglie le due persone trasportate in ospedale per aver esalato un gas, molto probabilmente monossido di carbonio, nel loro appartamento di via dei Vascellari, a Roma. A chiamare i soccorsi è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Allertati dal personale sanitario del 118, alle ore 15.20 circa, la squadra 7A è intervenuta con l’ausilio del Crrc nell’abitazione, dove sono state ritrovate due persone prive di sensi, trasportate in codice rosso al S.Camillo ed all’Umberto I.

Si stanno effettuando rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti. I funzionari di servizio sono presenti sul posto. (Fonte: Adnkronos)