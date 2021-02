Il Comune di Santa Marinella aderisce al Servizio Civile Universale

Santa Marinella – Anche il Comune di Santa Marinella ha aderito al bando dell’Anci Lazio, relativo al Servizio Civile Universale, presentando ben 4 progetti ai quali hanno lavorato i consiglieri Paola Fratarcangeli e Andrea Amanati, di concerto con l’ufficio Cultura e Turismo, sulle tematiche del turismo sostenibile, valorizzazione beni culturali, promozione e sviluppo del territorio, inclusione sociale.

Nei progetti saranno impiegate complessivamente circa 10 unità per 12 mesi, che opereranno sul territorio (Pit, Museo del Castello, Biblioteca, etc.…).

Un motivo in più per promuovere lo sviluppo e la crescita sociale ed economica della nostra città, offrire nuovi servizi e favorire opportunità di lavoro ai nostri giovani ragazzi.

