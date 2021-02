Il metano arriva ad Anzio: la rete del gas sarà estesa fino a Lido dei Pini

Anzio – “Come Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 2i Rete Gas, stiamo lavorando all’estensione della rete del metano per i residenti in zona Lido dei Pini“. Lo comunica il Vicesindaco di Anzio con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, in riferimento all’ampliamento delle rete del gas metano sul territorio comunale.

“Entro fine anno contiamo di ampliare la metanizzazione – conclude Fontana -, che consentirà alle famiglie di Lido dei Pini di effettuare i primi allacci”.

