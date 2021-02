Michela Moioli, un argento mondiale con dedica: “Per Sofia Goggia”

Michela Moioli sale sul podio mondiale. Uno splendido argento per la campionessa olimpica di snowboard cross. Ha chiuso al secondo posto la competizione iridata in svolgimento in Svezia.

La sfida sulle gobbe della neve è stata vinta dalla britannica Charlotte Bankes. E’ il primo argento per la campionessa azzurra che ai Mondiali ha già messo al collo tre bronzi.

E poi, dopo la premiazione da vicecampionessa mondiale, è arrivata una speciale dedica: “Per la mia amica Sofia Goggia”. Si rafforza allora il legame di amicizia tra le due donne degli sport invernali azzurri. La Goggia è ferma per un infortunio al ginocchio, per cui la Moioli già le aveva espresso vicinanza e l’aveva incoraggiata a non mollare (leggi qui).

