Paris quinto in supergigante, l’Italia in attesa di una medaglia mondiale

Cortina – Non si festeggia neanche nella classe maschile, dopo la gara di apertura per le donne in mattinata (leggi qui). Terzo per un po’ Dominik Paris in supergigante ma poi Romed Baumann rovina i sogni di medaglia all’azzurro e si piazza secondo. Scende di un gradino allora Dome e lascia il podio mondiale, scivolando poi in quinta posizione.

Un supergigante iridato baciato dal sole a Cortina, il cielo pulito e pronti gli atleti a competere. E’ sceso allora con carattere e personalità il campione dei Carabinieri, ma l’Italia non gioisce ancora. Vince l’austriaco Kriechmayr.

