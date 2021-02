Russo D’Auria: “Mercato coperto di via degli Orti a Fiumicino, dopo gli annunci… nulla”

Fiumicino – “Stop definitivo al progetto di sostituirlo con il parcheggio multipiano, sì al rilancio del mercato rionale. Era l’ultimo giorno dell’anno appena passato quando il Consiglio comunale ha approvato in pompa magna un emendamento al bilancio di programmazione. Siamo a febbraio e di possibili interventi nemmeno l’ombra”.

A parlare è Mario Russo D’Auria, leader di Gil (Gruppo indipendente libero per Fiumicino). “Sono passato al mercato, e la situazione è preoccupante, Il commercio al dettaglio non può aspettare i tempi della politica, ha bisogno di creare economia subito.

Nel caso del mercato di via del Serbatoio/via degli Orti, si è già perso fin troppo tempo, con una struttura lasciata abbandonata a se stessa, mezza vuota, senza un vero rilancio del comparto food. Oggi come oggi il mercato rionale vecchia maniera non si sostiene se non si mettono in campo iniziative di street food che lo alimentino. Ma per farlo ci vuole programmazione, idee precise di sviluppo e programmi concreti.

La sola approvazione di un documento in consiglio comunale da sola non basta a ridare fiato alle famiglie che di ciò che offre il mercato vivono – o per meglio dire sopravvivono – da anni. Non c’è tempo per i ‘faremo’, ma è il momento di usare il vero al presente, se vogliamo davvero garantire un futuro”.