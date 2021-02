San Valentino, a Nemi un concorso fotografico per gli innamorati: ecco il premio in palio

Nemi – Cuori in legno, dipinti di rosso con frasi d’amore in tutte le lingue del mondo, sparsi tra i vicoli del caratteristico borgo di Nemi. Un addobbo dedicato all’amore che fa da cornice per l’iniziativa dell’Amministrazione comunale che, in vista di San Valentino festeggia le coppie di ogni età con la “Settimana dell’Amore”, un programma originale con abbinato un concorso fotografico.

Il Comune lancia la freccia di Cupido e premia lo scatto della coppia più bella postata sulla propria pagina Instagram menzionando la pagina istituzionale del Comune @Nemi_welcome.

A partire da lunedì fino a Sabato 13 febbraio, giovani alle prime prese con l’amore e coppie ormai collaudate possono condividere la propria foto sulla pagina e attendere che il gioco dell’amore faccia il suo corso con in palio offerto dal Comune di Nemi in collaborazione con Santi e Briganti un ristorante nel centro storico con una splendida vista sul lago.

“Vogliamo mandare un segno di speranza – dice il sindaco di Nemi Alberto Bertucci – e dare forza ancora al settore turistico di questo paese, noto ovunque, vogliamo celebrare l’amore in ogni forma con una serie di iniziative che infondono fiducia in questo momento difficile”.

“Sempre sullo stesso filone – conclude il Sindaco Bertucci – si inserisce anche l’opera di Marco Manzo scultore internazionale installata il 14 febbraio. Un simbolo per gli innamorati e per tutti coloro che hanno un desiderio da esprimere”.

