Torvaianica, ubriaco alla guida uccide un 68enne: arrestato per omicidio stradale

Pomezia – Tragedia a Torvaianica Alta, dove ieri sera intorno alle 19:00 un 68enne ha perso la vita a causa di un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto due automobili, una Mahindra e una Golf. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale di Pomezia, un 30enne alla guida della Volkswagen Golf avrebbe invaso la corsia opposta nella quale viaggiava la Mahindra guidata dal 68enne.

L’impatto è stato talmente violento che la Golf è stata ridotta ad un groviglio di lamiere, dal quale i vigli del fuoco hanno estratto l’anziano signore in condizioni gravissime.

Purtroppo è risultato inutile il soccorso dei sanitari del 118: per il sessantottenne non c’è stato nulla da fare, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Il trentenne alla guida della Golf sembra essere risultato positivo all’alcool test ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



