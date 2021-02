Ancora argento per Michela Moioli: in team con Sommariva è podio

Italia ancora sul podio mondiale dello snowboardcross. Il secondo argento tricolore vinto nella rassegna in corso a Idre Fjall, in Svezia, porta ancora la firma di Michela Moioli (leggi qui) che, questa volta in coppia con Lorenzo Sommariva, conquista il secondo gradino del podio, alle spalle dell’Australia e davanti alla Francia, nello snowboardcross mixed team: prova che debutterà nel programma olimpico di Pechino 2022.

Per Moioli si stratta di una conferma mondiale, dato che nella stessa specialità, due anni fa a Solitude, vinse l’argento iridato in tandem con Omar Visintin. Per Sommariva quella odierna è la prima medaglia mondiale in carriera. Moioli, invece, mette in bacheca il sesto sigillo mondiale, dopo l’argento vinto ieri nella prova individuale.

L’altra coppia azzurra in gara, composta da Omar Visintin e Raffaella Brutto ha chiuso al sesto posto.

L’Italia porta a casa due argenti dal Mondiale di snowboardcross di Idre Fjall: un bilancio assolutamente positivo per la Nazionale guidata dal ds Cesare Pisoni. (coni.it)

