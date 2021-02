Anzio, Roberta Cafà è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Anzio – Questa mattina il Consigliere Comunale, Roberta Cafà, con il voto favorevole della maggioranza di governo, è stata eletta nuovo Presidente della massima Assise Cittadina.

Il Sindaco, Candido De Angelis, oltre ad augurare buon lavoro al nuovo Presidente, ha ringraziato il Consigliere Comunale, Giusy Piccolo, per il positivo lavoro svolto alla guida del Consiglio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio