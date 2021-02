Covid-19 a Fiumicino, 9 nuovi positivi e 11 guariti: il bollettino del 12 febbraio

Fiumicino – “Nel report della Asl Roma 3 di oggi contiamo un totale di positivi pari a 268. Di questi 9 sono i nuovi positivi, mentre i guariti sono 11“. Lo rende noto il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo report, registriamo un lieve calo di appena 2 unità sul totale delle persone attualmente positive – spiega il sindaco -. L’età media è stabile a 40 anni così come il rapporto con la popolazione complessiva che è pari a 0.33“.

“Per quanto riguarda le località, sono ancora alte le percentuali di Aranova (10%) e Focene (9%) – prosegue Montino -, ma rimangono Isola Sacra e Fiumicino insieme ad avere ancora l’incidenza maggiore con il 57% del totale”.

“Abbiamo notizia di molte prenotazioni nei nostri ristoranti per questo fine settimana, complice anche la coincidenza con San Valentino – conclude il sindaco -. Rivolgo un appello a tutti coloro che verranno a pranzo nella nostra città e ai ristoratori: rispettate le regole, mantenete le distanze tra i tavoli e tra le persone allo stesso tavolo specialmente se non conviventi, usate la mascherina il più possibile e igienizzate spesso le mani. Evitate assembramenti, anche fuori dai locali e prestate la massima attenzione. Capisco la voglia di festeggiare, ma non trasformiamo una festa in un momento di contagio abbassando l’attenzione“.

