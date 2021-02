Fiumicino, Caroccia: “Troppi incidenti, interverremo su via delle Idrovore”

Fiumicino – “Questa mattina, insieme ai tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici e al direttore del Consorzio di bonifica con i suoi tecnici, abbiamo fatto un sopralluogo in via delle Idrovore di Fiumicino“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Caroccia.

“Troppo spesso si sono verificati incidenti, anche gravi, su questa strada – prosegue Caroccia -. Per questo abbiamo deciso di modificare e potenziare la segnaletica stradale”. “Inoltre – spiega l’assessore – apporteremo dei miglioramenti all’asse stradale per scoraggiare la velocità delle automobili e agevolare la percorrenza della curva”.

“Si tratta di lavori di messa in sicurezza dell’area di Focene – conclude l’assessore – che si aggiungono a quelli già eseguiti nelle scorse settimane in via Coccia di morto”.

