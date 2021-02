Fiumicino, Feola: “Bene il porto commerciale, ma vengano annessi interventi per la tutela della costa”

Fiumicino – “Non posso che esprimermi a favore della realizzazione del progetto, concepito nel 2012, del porto commerciale che sarà un importante rilancio per la peculiarità marittima territoriale” ha fatto sapere in una nota Roberto Feola presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà a Fiumicino.

“La realizzazione di tale infrastruttura porterà non solo nuovi posti di lavoro per i giovani del nostro comune ma anche prestigio di livello nazionale, tuttavia – ha proseguito Feola – auspichiamo che prima della realizzazione di tale progetto l’amministrazione comunale si impegni, con gli organi competenti, nella messa in sicurezza della costa e delle aree balneari circostanti e sopratutto annettendo anche un piano per contrastare l’erosione costiera, che è di fatto diventata una problematica molto seria e delicata per tutto il litorale.

“Problematiche queste – ha concluso Feola – che non possono essere trascurate in vista di un impegno così importante come quello della realizzazione di un progetto marittimo che non può permettersi di tralasciare alcun dettaglio.”

