Fiumicino, i Giovani Democratici chiedono la cittadinanza onoraria per Patrick Zaki

Fiumicino – Anche il Ponte 2 Giugno si è illuminato di giallo per supportare simbolicamente la campagna per la liberazione di Patrick Zaki lanciata da Amnesty International.

“È ormai un anno che lo studente è detenuto all’interno delle carceri egiziane senza il minimo rispetto dei diritti umani, per questo abbiamo deciso di presentare una mozione in Consiglio Comunale la quale impegna il Sindaco, come atto simbolico, a conferire la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki e chiede all’amministrazione di promuovere nelle sedi opportune un’azione coerente e corale per richiedere il rilascio di Zaki.” dichiarano Andrea Zanin (Segretario dei Giovani Democratici Fiumicino) e Stefano Calcaterra (Capogruppo del PD).