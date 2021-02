Ostia – Dei fusti sospetti sono stati ritrovati sotterrati nella Pineta di Ostia su viale di Castel Porziano. La Sala Operativa del Comando di Roma, su richiesta dei Carabinieri Forestali, questa mattina ha inviato una squadra del nucleo Nbcr alla pineta per verificare la natura dei fusti.

Il personale dei Vigili del Fuoco una volta giunto sul posto, tramite delle specifiche attrezzature, ha effettuato diversi rilevamenti radiometrici per verificare il grado di radiazioni. Nonostante l’esito negativo hanno provveduto a delimitare l’area interessata con l’ausilio dei Carabinieri Forestali, per sollecitare gli enti competenti alla bonifica del sito.

