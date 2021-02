Gelo polare in arrivo, piano del Comune di Ladispoli per proteggere i clochard

Ladispoli – “In previsione dell’annunciata ondata di gelo, l’amministrazione comunale ha varato una serie di iniziative per aiutare i senzatetto che vivono a Ladispoli“. Le parole sono dell’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi, che ha illustrato il piano di sostegno che sarà realizzato in collaborazione con la Caritas e la Croce Rossa che si occuperanno della preparazione e della somministrazione dei pasti caldi che saranno anche distribuiti con appositi contenitori.

“I pasti caldi preparati dalla Caritas – prosegue Cordeschi – saranno distribuiti ai clochard anche di sera, insieme a coperte ed altro materiale adatto a difendersi dal freddo. Il comune ha anche provveduto all’acquisto di sacchi a pelo, biancheria intima e prodotti per l’igienizzazione. Saranno i volontari della Croce Rossa a portare la cena ai senza tetto che a pranzo potranno invece soggiornare presso i locali della Caritas di Ladispoli. Il progetto è inserito nel vasto piano di sostegno ai meno abbienti varato dall’amministrazione comunale”.

