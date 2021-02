Il Comune di Pomezia al lavoro sulle iscrizioni alle classi a tempo pieno

Pomezia – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Pomezia per monitorare le attività didattiche, e le eventuali criticità, legate al prossimo anno scolastico 2021-22.

Nelle ultime settimane il Sindaco Adriano Zuccalà e l’Assessore Miriam Delvecchio hanno aperto un tavolo di confronto, in modalità videoconferenza, con i Dirigenti scolastici delle scuole del territorio per fare il punto sulle iscrizioni relative al prossimo anno.

Dalle riunioni è emerso un fabbisogno di circa 90 posti per studenti a tempo pieno che coinvolge le scuole primarie degli istituti comprensivi Orazio e Via della Tecnica.

“La scuola, ora più che mai, rappresenta un’opportunità educativa e formativa per i bambini – ha evidenziato l’Assessore Delvecchio – Grazie al tavolo di confronto che abbiamo messo in piedi con i Dirigenti scolastici stiamo monitorando la situazione e abbiamo già individuato possibili soluzioni per risolvere il problema attuale. Vogliamo garantire a tutti gli alunni, e ai loro genitori richiedenti, pari diritti di accesso al regime didattico del tempo pieno”.

“In un momento difficile come quello che stiamo affrontando – ha sottolineato il Primo Cittadino – è compito delle Istituzioni venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari e consentire loro di usufruire, laddove richiesto, del tempo pieno a scuola, in modo da poter riprendere o continuare l’attività lavorativa con la certezza di poter contare sulla scuola per l’educazione dei propri figli. Abbiamo contattato l’Ufficio scolastico regionale per esporre la situazione di grave disagio che si prospetta e stiamo organizzando per lunedì prossimo un incontro, in modalità telematica, con i genitori dei bambini coinvolti in modo da fornire loro tutte le possibili soluzioni del caso.

Ringraziamo i Dirigenti scolastici per il prezioso supporto e collaborazione, perché finalmente stiamo lavorando su una programmazione pluriennale nell’ottica di miglioramento della qualità della formazione”.

La riunione, a cui saranno invitati i genitori degli alunni coinvolti, avrà luogo in via telematica lunedì 15 febbraio alle ore 17.30 attraverso la piattaforma online GoToMeeting.