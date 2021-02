Il Papa: “Chi arma i bambini commette un crimine contro l’umanità”

Città del Vaticano - "Chi mette armi nelle mani dei bambini, invece di pane, libri e giocattoli, commette un crimine non solo contro i piccoli, ma contro l’intera umanità". Lo scrive Papa Francesco in un tweet, scritto in occasione della Giornata internazionale contro l'uso dei bambini soldato. A completare il post l'hashtag #ChildrenNotSoldiers.

