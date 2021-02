La Biblioteca di Fregene diventa on line

Fiumicino – “Cari amici, l’ultima volta in cui abbiamo avuto l’occasione di incontrarci risale a settembre del 2020 nel giardino della biblioteca. E’ passato troppo tempo per noi che siamo abituati a stare insieme, a stringerci le mani, a dialogare e a confrontarci”.

Così in una breve nota stampa i responsabili della Biblioteca di Fregene che proseguono: “Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di sentirci parte di una comunità, legata da affinità e da interessi comuni. Pertanto, in attesa della riapertura di tutti i servizi della biblioteca, abbiamo pensato di offrirvi una serie di appuntamenti culturali a distanza tramite collegamento alla nostra pagina facebook. Inizieremo con tre conferenze on line dello storico dell’arte Sandro Polo.

Per partecipare vi invitiamo a collegarvi al seguente indirizzo: www.facebook.com/bibliofregene“.