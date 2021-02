Latina, investe due persone con l’auto e poi scappa: un morto e un ferito

Latina – Tragico incidente a Latina, dove una pirata della strada ha investito due persone in bicicletta e poi si è dato alla fuga.

Il fatto è accaduto in zona Le Ferriere tra Cisterna e Aprilia, intorno alle 17:00 di ieri. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente ma la persona alla guida dell’auto è fuggita dopo aver ucciso sul colpo un 31enne di origine pakistane e ferito gravemente un altro cittadino di origine indiane di 29 anni, trasferito in ospedale in codice rosso. I due stavano rientrando a casa da lavoro in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere le vittime e la Polizia Stradale di Aprilia per i i rilievi del caso. Gli agenti avrebbero raccolto elementi a sufficienza per avere identificare l’automobilista grazie alle immagini della videosorveglianza e ai pezzi di automobile ritrovati sulla strada.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina