Nettuno, ruba un formaggio al supermercato e aggredisce un vigilante: arrestato

Nettuno – Ruba una forma di formaggio al supermercato e poi tenta la fuga aggredendo un vigilante. E’ successo ieri pomeriggio al supermercato Pam di via La Malfa a Nettuno, dove un ragazzo di 25 anni è entrato per rubare un formaggio dal valore di 100 euro.

Mentre fuggiva, il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito e ferito un vigilante procurandogli diversi traumi. Sul luogo è intervenuta la Polizia di Stato del Commissariato di Anzio e Nettuno, che ha trovato il giovane nei pressi del supermercato e lo ha arrestato con l’accusa di rapina impropria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno