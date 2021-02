Onorati: “Dalla Regione ulteriori 800mila euro per le filiere agroalimentari”

Regione Lazio – Saranno finanziate tutte e 35 le domande per la misura 16.10 del PSR Lazio “Filiera organizzata” con uno stanziamento complessivo di 1.925.932,50 euro e un coinvolgimento di 875 partecipanti totali (diretti e indiretti).

“Due settimane fa, comunicando la prima graduatoria della 16.10, avevamo preso l’impegno di reperire le risorse necessarie a scorrere la graduatoria per ammettere tutti i progetti, valutati ammissibili. Oggi con ulteriori 842.777,96 euro manteniamo la promessa, finanziando i 18 progetti che nella precedente graduatoria era stati ritenuti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.

La misura sulla filiera organizzata ha avuto un riscontro nel Lazio superiore alle più rosee aspettative. Sono segnali importanti che vanno non solo colti, ma sostenuti il più possibile, soprattutto in questo periodo, perché testimoniano capacità e volontà di aggregazione delle imprese agroalimentari del Lazio attorno a progetti con finalità comuni. Come giunta Zingaretti siamo al fianco delle nostre imprese” – commenta l’Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati.

