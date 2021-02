“Per San Valentino regalati un Amore”: la campagna degli Amici del Cane di Latina

Latina – “San Valentino, come tutti sanno, è la festa degli innamorati e si buon ben dire che i nostri amici a quattro zampe ci amino di un amore così assoluto da poterli definire “innamorati del proprio umano” e della sua famiglia. Non c’è amore più puro e incrollabile, che non viene mai scalfito, nemmeno dalla violenza, dall’incuria o dall’abbandono”.

A parlare è la onlus Associazione Amici del Cane di Latina che in occasione del San Valentino lancia dunque una nuova campagna di sensibilizzazione circa l’adozione di tutti quei pelosi che sono in attesa di amare la loro famiglia incondizionatamente: “Per San Valentino regalati un Amore”.

“Sono sempre troppi i cani che affollano i canili, sebbene le adozioni negli ultimi mesi siano aumentate, troppi ancora soffrono la solitudine dietro il cancello di un box. Un canile, per quanto gestito con amore, non sarà mai come la vita in famiglia fatta di coccole, cuscini e passeggiate.

Da qui l’invito delle volontarie degli Amici del Cane di Latina a consultare le loro pagine Facebook e Instagram dove è sempre attivo l’album “Portami Via” (https://www.facebook.com/media/set?vanity=CanileLatina&set=a.10158880879778189) per osservare alcuni dei cuccioloni ospiti del canile e decidere di prendere appuntamento per venire a conoscerli personalmente. Solo così potrà scoccare la scintilla e iniziare insieme una storia d’amore per la vita.

Tutti possono contattare la onlus e chiedere informazioni su come adottare un cane, contattando le volontarie ai consueti recapiti. Come sempre l’invito è ad adottare e non comprare, per la gioia di ridare vita e libertà a chi non aveva più speranza e regalarsi un Amore per la vita”.

