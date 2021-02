Vaccino anti-Covid ai professionisti sanitari: al via le somministrazioni a Santa Severa

Santa Marinella – Sono partite oggi presso il punto vaccinale della croce rossa di Santa Severa le vaccinazioni ai professionisti sanitari under 55 con il vaccino Astrazeneca. 120 sono i professionisti prenotati oggi.

Si tratta di un vaccino basato su vettore adenovirale non replicativo. Il direttore generale della Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle ricorda quanto indicato nelle linee guida Aifa circa l’efficacia del vaccino: “Nei partecipanti che hanno avuto la seconda dose dopo 12 settimane dalla prima, l’efficacia dopo 14 giorni dalla seconda dose, è stata dell’82,4%“.

L’arrivo di un terzo vaccino caratterizzato da una maggiore maneggevolezza d’uso rappresenta un importante contributo alla campagna vaccinale in corso.

Anche il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi è intervenuto dichiarando recentemente che i vaccini sono efficaci: “Un vaccino è sempre un vaccino e colgo l’occasione per ricordare che l’obiettivo finale è cercare di dare una copertura vaccinale a più persone possibili e nel minor tempo possibile. Pur condividendo che rispetto a questa categoria sia di maggior copertura il Pfizer come ordine abbiamo fatto in modo tale che liberi professionisti venissero censiti per essere vaccinati”.

Il direttore generale invita a informarsi in merito al vaccino Astrazeneca solo su fonti ufficiali.

