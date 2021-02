Bazar di merce rubata a Roma, ricettava diamanti e gioielli mentre era ai domiciliari

Roma – Un vero bazar di oggetti di valore, presumibilmente frutto di furti commessi in appartamenti, è stato scovato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’abitazione di un uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, seguendo le tracce di un traffico di merce rubata, sono risalite a un 40enne, abitante nel quartiere Borghesiana, la cui perquisizione ha portato al rinvenimento di brillanti, anelli, bracciali, orecchini e diamanti (alcuni dei quali “griffati” Cartier, Ban Cleef e Arpels, Rolex, Bulgari e Chanel), per un valore stimato di oltre 100 mila euro.

Oltre alla merce ricettata sono stati trovati circa 4mila euro in contanti e documenti d’identità falsi. L’uomo è stato posto a disposizione della Procura della Repubblica di Roma. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma per il contrasto ai traffici illeciti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

