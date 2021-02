Latina, straniero restituisce un portafogli trovato per strada

Latina – Nella tarda mattinata di oggi si è presentato negli uffici della Sezione Polizia Stradale di Latina un cittadino camerunense, residente nel capoluogo pontino, per consegnare un portafogli ritrovato poco prima lungo una strada del centro, mentre si recava in bicicletta a lavoro.

Nel portafogli vi erano: patente di guida, carte di credito, tessera bancomat e 20 euro in contanti appartenenti alla persona che, con molta probabilità, li aveva smarriti nelle ore precedenti.

Tempestivamente, gli agenti hanno svolto accertamenti per rintracciare il proprietario del portafogli il quale, in breve, è stato avvisato del ritrovamento e invitato a recarsi presso gli uffici di Polizia per rientrare in possesso di quanto smarrito.

Il personale di Polizia intervenuto ha manifestato al cittadino camerunense apprezzamento per il suo gesto di grande civiltà e rispetto delle regole, dimostrato nell’occasione.

