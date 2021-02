Nuova condotta idrica e fognaria a Santa Croce: al via 300mila euro di lavori

Formia – “Dopo oltre due anni e mezzo si inizia ad intravedere la luce e si è vinto su cavilli e burocrazia.” L’ex sindaco di Formia, Paola Villa, annuncia l’inizio dei lavori per una nuova rete idrica e fognaria nel quartiere di Santa Croce.

“Era il mese di agosto 2018 – spiega la Villa – quando mettemmo mano ad un “opera pubblica” rimasta nel cassetto, opera importante, perché tutto un quartiere avesse gli impianti fognari a norma, perché il vicino Rio Santa Croce venisse protetto da sversamenti abusivi o da impianti si sollevamento non funzionanti (lo stesso rio fortemente inquinato, come spesso segnalato dalla Goletta verde di Legambiente).

Il progetto

Il progetto in questione, infatti, come segnalato dalla Villa, pur essendo finanziato da un mutuo di dicembre 2016, ha dovuto attendere un iter lunghissimo: da giugno 2017 fino a settembre 2018.

E ancora: per diventare esecutivo, dovrà attendere fino a marzo del 2019, quando, la Giunta in carica approva la delibera sul tema, che prevede, in totale una spesa di 300mila euro (di cui, circa 57mila a disposizione dell’amministrazione e con una spesa, soggetta a ribasso, di oltre 240mila euro).

Un intervento che, all’epoca, venne sollecitato urgentemente, visto l’elevato numero di famiglie coinvolte che attendevano da tempo una soluzione e, in considerazione del fatto che, i tratti fognari interessati riguardavano un’area particolarmente attenzionata, come Rio Santa Croce e tutti i suoi affluenti.

“Bisogna continuare a dare risposte concrete ai cittadini – affermò nel 2019 Paola Villa – soprattutto in termini di servizi. Inoltre, la sistemazione della rete fognaria non ha solo risvolti di servizi manutentivi, ma contribuisce anche in modo chiaro alla salvaguardia dei nostri litorali e al miglioramento del grado di qualità delle nostre acque costiere, e quindi al grado di qualità della nostra vita e dell’intero territorio.”

Al via i lavori

Ma quanto dureranno i lavori? Diverse settimane, con alcuni disagi per gli abitanti della zona. “Questo progetto – spiega oggi l’ex sindaco – è stato pieno di criticità, lungaggini amministrative, risposte evasive, ma ha anche visto un lavoro serrato sull’ufficio, perché il quartiere che si interseca tra via dell’Edera, via Pilato, via Farano e la rotonda di Santa Croce avesse le sue tubature fognarie a norma, perché si dividessero le acque bianche, da quelle nere.

Le nuove linee fognarie e idriche – conclude – saranno: Via dell’Edera 550 metri, Via Farano 500 metri, via Pilato 160 metri.”

