Roma, ruba l’auto di una paziente oncologica nel parcheggio dell’ospedale: arrestato

Roma – Lascia la macchina nel parcheggio dell’ospedale dove si era recata per delle cure mediche, ma le viene rubata. E’ quanto accaduto a Roma, nel quartiere Aurelio, dove la proprietaria dell’autovettura, recatasi all’ospedale per sottoporsi a delle cure chemioterapiche, aveva lasciato lì la macchina nascondendo le chiavi sotto il tappetino, perché poco dopo, la stessa, doveva essere ritirata dalla figlia, per evitarle problemi con l’accesso in ospedale, considerate le normative anti-Covid.

Il suo gesto però non è sfuggito ad un 38enne, il quale ne ha approfittato per rubare il veicolo. L’allarme è scattato quando la figlia, provando ad individuare il mezzo nel parcheggio dell’ospedale, seguendo le indicazioni datele dalla madre, non riusciva a trovarlo. Subito quindi la telefonata alla compagnia assicuratrice che, seguendo il segnale “GPS”, ha a sua volta allertato il 112 Nue.

La sala operativa della Questura di Roma, ha così fatto “da ponte” con le volanti della Polizia di Stato, del commissariato Borgo e con l’istituto assicurativo che ha monitorato in tempo reale lo spostamento dell’autovettura.

Pochi istanti dopo, individuata la macchina ferma nei pressi di un autolavaggio in via Gregorio XI, gli agenti hanno subito bloccato il 38enne intento a rovistare all’interno del mezzo, il quale, sorpreso dalla presenza dei poliziotti, ha dichiarato che si trovava lì per lavare la macchina di proprietà di un suo amico.

Accompagnato presso gli uffici del commissariato Aurelio, l’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

