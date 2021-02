San Valentino a Fiumicino, Montino: “Ristoranti aperti, non trasformiamoli in luoghi di contagio”

Fiumicino – “Abbiamo notizia di molte prenotazioni nei nostri ristoranti per questo fine settimana, complice anche la coincidenza con San Valentino – afferma il sindaco Montino comunicando l’ultimo bollettino con i dati sul contagio da Covid-19 a Fiumicino (leggi qui)-. Rivolgo un appello a tutti coloro che verranno a pranzo nella nostra città e ai ristoratori: rispettate le regole, mantenete le distanze tra i tavoli e tra le persone allo stesso tavolo specialmente se non conviventi, usate la mascherina il più possibile e igienizzate spesso le mani. Evitate assembramenti, anche fuori dai locali e prestate la massima attenzione. Capisco la voglia di festeggiare, ma non trasformiamo una festa in un momento di contagio abbassando l’attenzione“.

