X Municipio, Metalli: “Basta installare ripetitori, la salute dei cittadini è la priorità”

Ostia – “In una situazione di emergenza e di crisi economica dovuta alla diffusione del coronavirus, le persone sono obbligate a seguire regole molto rigide, a tutela della salute pubblica. Nel X Municipio di Roma, invero, sta nascendo anche un’altra emergenza che riguarda la salute, dovuta all’installazione incontrollata di ripetitori di telefonia mobile”. Così, in una nota, Massimiliano Metalli, esponente della Lega del X Municipio.

“Le compagnie telefoniche, infatti, stanno installando ripetitori ovunque: terrazzi degli edifici privati, in aree verdi private… Questo fatto sta allarmando la cittadinanza. A tale riguardo, non si può tacere che l’art. 32 della Costituzione recita: ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività’. Sancisce, pertanto, il principio irrinunciabile secondo cui la tutela della salute pubblica è un dovere fondamentale per ogni buona amministrazione”, spiega Metalli.

“Purtroppo – continua – tale principio non sembra illuminare l’attività della maggioranza del X Municipio di Roma, che si è dimenticata di applicare le disposizioni contenute nel ‘Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile’ approvato con la Delibera dell’Assemblea del Comune di Roma n. 26 del 14.5.2015 . Infatti, proprio nel contesto appena evidenziato, ovvero dell’installazione di ripetitori telefonici, non si può tacere il fatto che è compito della politica – conclude Metalli – promuovere una costante attività di controllo, di iniziativa e di ricerca correlata affinché tutta la popolazione sia costantemente informata e coinvolta nel totale rispetto delle prerogative democratiche”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio