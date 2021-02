DemoS Fiumicino promuove la proposta di legge popolare contro la propaganda nazifascista

Fiumicino – “Dopo varie segnalazioni ricevute dai cittadini, che hanno evidenziato delle difficoltà a recarsi presso l’ufficio elettorale del comune, abbiamo deciso di facilitare le adesioni cominciando ad organizzare diversi punti di raccolta firme sul territorio” – così in una nota Demos Fiumicino.

“In questi giorni abbiamo iniziato dalla zona di Testa di Lepre ed in settimana proseguiremo la raccolta nei vari mercati o in luoghi messi a disposizione da cittadini, associazioni o comitati che condividono con noi la proposta di legge “Stazzema”. La raccolta firme durerà fino al 31 Marzo 2021 e tutti coloro che in questi giorni desiderano collaborare con noi possono scrivere a demos.fiumicino@gmail.com”.

