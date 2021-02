Furto a Santa Maria Maggiore, 51enne ruba la borsa a una donna in preghiera: arrestato

Roma – Entra nella basilica di Santa Maria Maggiore e ruba la borsa a una donna raccolta in preghiera. L’uomo, un peruviano di 51 anni con con numerosi precedenti di polizia è stato immediatamente scoperto dagli agenti del Commissariato di Trastevere e si è dato alla fuga gettando la borsa per strada.

E’ stato bloccato dal personale dell’Esercito e quindi, subito dopo dagli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

