Mondiali, Dorothea Wierer rimonta nell’inseguimento, ma è solo quarta

Gara in rimonta per Dorothea Wierer nell’inseguimento dei Mondiali di Pokljuka, rimonta autorevole, caratterizzata dai zero errori al poligono che hanno permesso alla campionessa azzurra di risalire dalla ventesima alla quarta posizione, purtroppo non sufficiente per entrare in zona medaglie.

La Wierer ha chiuso a 45″2 da Tiril Eckhoff, che mette al collo un altro oro, nonostante i 2 errori, con il tempo di 30’38″1, davanti all’austriaca Hauser per 17″3 e ad Anais Chevalier a 33 secondi dalla vincitrice, anche lei con due errori.

Le altre italiane: 38esima Michela Carrara con 5 errori e 3’36” di ritardo, 48esima Lisa Vittozzi con 10 errori al tiro e 4’40” di svantaggio e 51esima Irene Lardschneider con 3 errori e 4’58” di ritardo. (Ansa).

