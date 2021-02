Roma, scava una buca e ci nasconde 31 involucri di cocaina: arrestato

Roma – Scava una buca e ci nasconde la cocaina ma non si accorge di avere la Polizia alle spalle. E’ successo a Torre Angela, dove la Polizia di Stato del VI Distretto Casilino ha notato un uomo che passeggiava nervosamente nei pressi dei portici di un complesso abitativo. Gli agenti, insospettiti, lo hanno tenuto d’occhio.

Qualche minuto e l’uomo si è andato a sedere su di una serie di pannelli di cartongesso e coperti da un telo verde, posto sotto i portici, si è chinato in terra ed ha iniziato a scavare con le mani sotto la siepe per poi andare a riporre nella buca realizzata un involucro di colore bianco, appena estratto dalla tasca dei pantaloni e poi ha ricoperto il tutto.

La scena osservata dai poliziotti, ha fatto scattare i controlli: identificato, il 40enne romano, già conosciuto agli operatori perché arrestato per furto a giugno del 2020 e per questo sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è stato perquisito.

Indosso non è stato rinvenuto nulla ma appena gli investigatori si sono avvicinati al punto dove aveva fatto la buca, sono stati trovati 31 involucri contenenti cocaina. Foto segnalato e avvisato il Pubblico Ministero dell’arresto, il 40enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

