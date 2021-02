Alienazioni terreni a Molella, avviato un percorso condiviso tra Sabaudia e San Felice Circeo

Sabaudia, San Felice Circeo – E’ fissato per la giornata di martedì 16 febbraio un incontro tra i sindaci di Sabaudia e San Felice Circeo per un confronto sul percorso già intrapreso e finalizzato a giungere alla risoluzione dell’annosa vicenda delle alienazioni dei terreni della frazione di Molella, e in particolare per definire un protocollo d’intesa tra i due Enti.

L’Amministrazione comunale ha già da tempo attivato un dialogo propositivo con le altre Istituzioni interessate al fine di dare risposte certe ai cittadini nelle more di un procedimento giudiziario pendente, anche attraverso il coinvolgimento dei residenti e dei Comitati locali di Molella e Mezzomonte, ricevuti nel mese di gennaio alla presenza del consigliere Enrico Veglianti.

Nessun immobilismo dell’Amministrazione, come taluni vogliono far credere, bensì un lavoro certosino portato avanti da tempo anche grazie ai delegati di zona, ai diversi Uffici comunali ed Enti, e che richiede uno studio approfondito delle cavillose procedure per arrivare ad una soluzione definitiva della questione che si protrae da oltre un decennio di inerzia.

(Il Faro online)