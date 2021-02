Carnevale ad Ardea, il 16 e il 21 febbraio la sfilata in maschera al parco Rielasingen

Ardea – “In occasione del Carnevale il Comune di Ardea ha pensato di promuovere dei punti d’informazione con installazioni fisse ‘open air’ sul tema del Carnevale (la sua storia e i suoi protagonisti mascherati)”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Ardea.

“Nel rispetto delle norme anti-Covid – prosegue -, chi vorrà, passeggiando, potrà fruirne. Per l’occasione sarà aperto il Parco Rielasingen, con un contributo carnevalesco anche delle scuole, sempre nel rispetto dei dovuti distanziamenti e profilassi.

Le Associazioni coinvolte hanno contribuito a creare un’opportunità di evasione e di originale condivisione: l’Associazione ‘Centro Hygge’ ha prodotto l’idea grafica dei pannelli in mostra (un grazie particolare ad Ylenia D’Andrea per il contributo professionale), L’Associazione ‘Le Quattro vie’ ha fornito un supporto documentario sul Carnevale Ardeatino, la Cooperativa ‘Il Melograno’ ha lavorato ad una riapertura per l’occasione del Parco Rielasingen;

Le Associazioni Pro Loco Ardea e Tor San Lorenzo – continua la nota del Comune – hanno, infine, curato la logistica e gestiranno tutta l’organizzazione: un bel modello anche per i nostri ragazzi di lavoro di squadra, nel rispetto del contributo di tutti.

Il nostro Museo Archeologico – conclude il Comune – (presente per la prima volta con un logo inedito) presiede alla produzione dei contenuti dei pannelli didascalico: un esempio di informazione e formazione di tipo divulgativo, anche in un clima di allegra festosità evocato dal periodo carnevalesco. Un modo per ripensare il Carnevale e la nostra storia”.

