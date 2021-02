Di Pillo e Di Giovanni: “Nessuna area di parcheggio a pagamento nel X Municipio”

Ostia – “Smentiamo categoricamente le voci messe in opera dal delegato alla sicurezza di Fratelli d’Italia riguardo l’individuazione dei parcheggi a pagamento nel X Municipio“. Così, in una nota, la presidente del Municipio Roma X Giuliana Di Pillo e il capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio Antonino Di Giovanni.

“Il Consiglio municipale, dopo aver sentito il parere delle Commissioni Lavori Pubblici e Attività produttive, che hanno solo preso atto delle dichiarazioni di Roma Capitale, ha prodotto un atto di Consiglio, con il quale in buona sostanza si respinge il contenuto della mozione n. 64 del 27 giugno 2019 a firma dei consiglieri capitolini Bordoni (Lega) e De Priamo (FdI) di adempiere alle deliberazioni dell’Assemblea capitolina n.73 del 2002 e della 216 del 2005″, spiegano Di Pillo e Di Giovanni.

“È impensabile in un momento come questo, legato all’emergenza sanitaria, gravare sulle casse di cittadini e commercianti, come è inconcepibile che qualcuno pensi di strumentalizzare questa situazioni per fini elettorali, facendo dello ‘sciacallaggio’ su notizie per le quali, prima di parlare, bisognerebbe informarsi. Nello stesso atto consiliare, votato peraltro all’unanimità, è stato chiesto anche di approfondire meglio la problematica e trovare soluzioni alternative per questa categoria di lavoratori. Non siamo interessati a cosa impegna e chi abbia proposto la mozione n. 64 del 27 giugno 2019, a noi preme soltanto salvaguardare i nostri cittadini e i commercianti, che qui nel nostro territorio svolgono la loro attività”, concludono.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio