Europa Verde Terracina nomina l’esecutivo e si mette a lavoro per tutelare l’ambiente

Terracina – “Vogliamo ringraziare gli oltre 1000 concittadini che, dopo aver sottoscritto la nostra lista elettorale Europa Verde Terracina per le passate amministrative, e dopo averci sostenuto in campagna elettorale, nelle scorse settimane hanno deciso di iscriversi al Comitato Europa Verde Terracina ‘Alex Langer’”.

Soddisfatto il Comitato evidenzia come si sia trattato di “un passaggio importante per noi, che ci consente di consolidare la base che sostiene il nostro Comitato cittadino e ci permette di partecipare con un adeguato numero di delegati alla prossima Costituente Ecologista che delineerà la nuova organizzazione politica di Europa Verde a livello nazionale, rafforzando i rapporti con gli European Greens (I Verdi Europei). Un progetto etico ed ecologico, europeista, aperto e democratico, oltre ogni ideologia ma fermamente ancorato nell’area progressista, collocato all’interno della famiglia del Partito Verde Europeo, il cui obiettivo è quello di mettere al centro dell’agenda politica italiana e locale, la questione dell’emergenza climatica e ambientale, dello sviluppo sostenibile e dei nuovi lavori green, il rispetto della legalità e dei diritti e della lotta alle disuguaglianze.

L’aver raggiunto in un solo anno questo numero cospicuo di iscritti, dopo il bel successo ottenuto nelle scorse elezioni amministrative, che ci ha visto conquistare (in pochi mesi e con un’unica lista completa di 24 persone civicamente impegnate e senza nessun trascorso politico ed una campagna elettorale sobria, ricca di contenuti e di progetti e soprattutto assolutamente priva di tatticismo clientelare) la stima e la fiducia di oltre 1000 concittadini, rappresenta, per una forza politica giovane come la nostra, un importante traguardo a conferma dell’interesse e della credibilità che il nostro progetto politico sta suscitando tra i cittadini di Terracina. Un risultato che ci da’ la forza per portare avanti, tutti assieme ed uniti, la nostra giusta battaglia per una Terracina migliore. Una Città che noi di Europa Verde Terracina vogliamo più ecologica, più umana, più solidale, più onesta, più pulita, più giusta, più unita, più moderna, più ricca di opportunità per tutti e più libera.

L’assemblea del 5 febbraio scorso, che ha visto la partecipazione di molti iscritti e che si è svolta on-line sulla piattaforma Zoom dei Verdi del Lazio, ha condiviso gli obiettivi e le azioni principali e ha definito l’organizzazione locale che avrà il compito di portare avanti l’attività di critica, proposta e comunicazione politica e di realizzare il Piano di azione, anche attraverso la prossima apertura di una sede in linea con le accresciute esigenze. Oltre alla conferma dei due attuali co-portavoce Catia M. Mosa e Gabriele Subiaco, l’Assemblea ha eletto l’Esecutivo del quale, oltre ai due co-portavoce, fanno parte: Marco Capasso, Simona Ciocia, Maurizio Dorrati, Iruya Macri, Patrizia Pagliaroli. L’assemblea ha definito anche una serie di Forum tematici, aperti agli iscritti, identificandone un responsabile, per discutere ed elaborare una proposta politica su ogni tema specifico.

“Il nostro obiettivo nel prossimo futuro – dichiarano Catia M. Mosa e Gabriele Subiaco, co-portavoce di Europa Verde Terracina – è sia quello di accrescere il consenso attorno al nostro progetto politico, sia quello di continuare a organizzare una opposizione attenta, ferma e costruttiva su temi, a nostro avviso essenziali e su cui valuteremo l’efficienza e l’efficacia dell’attuale Amministrazione, come: l’uso delle risorse economiche e dei fondi europei incluso quelli del #NextGenerationEU; la pianificazione e gestione del territorio (urbanistica, demanio, etc), la tutela ambientale ed il consumo di suolo; la digitalizzazione e la semplificazione della macchina amministrativa; gli interventi per lo sviluppo economico dell’Agricoltura, della Pesca e del Turismo; le infrastrutture e il dissesto idrogeologico del territorio; i servizi a partire da Sanità e Scuola, ma anche Mobilità e gestione Rifiuti; la messa a valore del patrimonio archeologico, artistico, culturale e ambientale e paesaggistico; la presenza, l’adeguamento e l’attuazione della Pianificazione partecipata; l’impegno sulla legalità, la democrazia, i diritti e le disuguaglianze.

Siamo e vogliamo rimanere aperti al confronto con tutti coloro che condividono i nostri valori, mettendo la nostra passione, la nostra competenza e il nostro progetto politico a disposizione di tutti i partiti, i movimenti civici, i comitati, le associazioni che vogliono davvero impegnarsi e partecipare ponendo l’ambiente, la legalita’, lo sviluppo verde, i diritti e la qualità della vita al centro della propria azione”.

