Federica Brignone inconsolabile: esce fuori pista nello slalom

Cortina – Una pista insidiosa quella dello slalom per le azzurre. Federica Brignone, che si era classificata prima nel supergigante della mattina (leggi qui), finisce la sua gara, prima di entrare nel vivo della discesa. Inconsolabile a bordo pista, testa basta e occhi lucidi: “Sono stata forse fin troppo aggressiva, pensavo fosse più facile – ha detto la campionessa ai microfoni di Raisport – ho spinto da subito però, sono partita per dare il massimo, non posso recriminarmi niente. Non sono entrata in gara, che ero già fuori, questo mi fa arrabbiare molto. Altrimenti vorrebbe dire che non mi importa nulla del Mondiale. Peccato davvero, stava uscendo bene questo slalom. Mi sentivo bene. Ho ancora tre gare, proverò a riprendermi la rivincita”.

L’azzurra esce fuori subito dalla seconda manche della combinata e termina il suo Mondiale di specialità. Elena Curtoni attualmente staziona tra le prime dieci atlete mentre Mikaela Shiffrin attende di gioire sul primo gradino del podio. Neanche Marta Bassino fa bene. Viso scuro anche per lei.

